Гамрот считает, что именно он должен драться за временный титул UFC, если его введут

Топовый польский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Матеуш Гамрот считает, что если Ислам Махачев не сможет вновь драться в этом году и лига введёт временный чемпионский пояс, то именно он должен оспаривать его.

«Я не в курсе, что будет с Исламом. Но у меня есть неуверенность в его шансах вновь выступить в этом году. Возможно, ему проведут операцию на руке. Так что желаю ему скорейшего выздоровления. В том случае, если я побью Дэна Хукера, а Ислам не сможет драться в этом году, думаю, что именно мне должны предложить оспорить временный пояс чемпиона UFC. У меня действительно есть вера в это. Если матчмейкеры вновь позвонят мне и предложат бой в конце года, то я соглашусь», — приводит слова Гамрота портал Sports Illustrated.