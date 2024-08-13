Пэдди Пимблетт набрал более 20 кг спустя чуть больше двух недель с момента последнего боя

Топовый английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Пэдди Пимблетт набрал более 20 кг спустя чуть больше двух недель с момента последнего боя.

Пэдди встал на весы, которые показали, что боец на данный момент весит 91,8 кг. Перед боем с Бобби Грином англичанин весил 70,7 кг. То есть спустя 16 дней после поединка Пимблетт набрал 21,1 кг.

Фото: Кадр из видео, которое опубликовано на YouTube-канале Paddy The Baddy

Фото: Кадр из видео, которое опубликовано на YouTube-канале Paddy The Baddy

Напомним, в ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Великобритания) прошёл турнир UFC 304. Пэдди Пимблетт победил удушающим приёмом американца Бобби Грина в первом раунде.

Теперь в активе Пимблетта 22 победы и три поражения. Британец продлил свою победную серию до восьми боёв. В предыдущем поединке он одолел Тони Фергюсона. На данный момент больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева (13).