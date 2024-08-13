Гамрот: я лучший борец в лёгком весе. Ислам? Если мы встретимся, то он не одолеет меня

Топовый польский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Матеуш Гамрот заявил, что превосходит в борьбе действующего обладателя титула UFC в лёгком дивизионе россиянина Ислама Махачева.

«На мой взгляд, я лучший борец в лёгком весе. Ислам? Да, он, безусловно, имеет высокие навыки в борьбе и всегда демонстрирует своём мастерство на земле. Однако если мы встретимся в октагоне, то он не сможет одолеть меня. Это будет отличный бой. Надеюсь, что Ислам не станет менять вес и подниматься в 77 кг. Может быть, не в этом, но в следующем году мы встретимся и выясним, кто лучший борец в лёгком весе», — приводит слова Матеуша портал Sportskeeda.

Напомним, последний бой Гамрот провёл на турнире UFC 299. Тогда его оппонентом был бразилец Рафаэль дос Аньос, которого он победил единогласным решением судей.