«О ком будут говорить люди?» О'Мэлли обещает затмить бой Канело — Берланга

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли обещает затмить своим выступлением в бою с грузином Мерабом Двалишвили боксёрский поединок между известным мексиканцем Саулем Альваресом и непобеждённым пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

«Когда наступит воскресенье, понедельник, вторник, среда и так далее, о ком будут говорить люди? Они будут обсуждать Канело? Боксёрский бой? Или они будут говорить об абсолютно доминирующем, красивом и мастерском выступлении, которое я продемонстрировал в бою против Мераба, и о громком нокауте, который его сопровождал? Или люди будут обсуждать 36-минутный боксёрский поединок с участием Канело, который «был довольно захватывающим?» — приводит слова Шона портал Low Kick MMA.

Напомним, бой между О'Мэлли и Двалишвили состоится утром 15 сентября по московскому времени. Поединок между Канело и Эдгаром Берлангой пройдёт 14 сентября.