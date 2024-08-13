Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«О ком будут говорить люди?» О'Мэлли обещает затмить бой Канело — Берланга

«О ком будут говорить люди?» О'Мэлли обещает затмить бой Канело — Берланга
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли обещает затмить своим выступлением в бою с грузином Мерабом Двалишвили боксёрский поединок между известным мексиканцем Саулем Альваресом и непобеждённым пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

«Когда наступит воскресенье, понедельник, вторник, среда и так далее, о ком будут говорить люди? Они будут обсуждать Канело? Боксёрский бой? Или они будут говорить об абсолютно доминирующем, красивом и мастерском выступлении, которое я продемонстрировал в бою против Мераба, и о громком нокауте, который его сопровождал? Или люди будут обсуждать 36-минутный боксёрский поединок с участием Канело, который «был довольно захватывающим?» — приводит слова Шона портал Low Kick MMA.

Напомним, бой между О'Мэлли и Двалишвили состоится утром 15 сентября по московскому времени. Поединок между Канело и Эдгаром Берлангой пройдёт 14 сентября.

Материалы по теме
Путь Хабиба 2.0. От Умара Нурмагомедова пытаются сбежать чемпион и претендент
Путь Хабиба 2.0. От Умара Нурмагомедова пытаются сбежать чемпион и претендент
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android