«Это дисциплина». Экс-чемпион АСА объяснил, почему бойцы лиги часто проваливают вес

Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко объяснил, почему бойцы лиги часто проваливают вес.

«Это дисциплина, мне кажется. Я всегда укладывался в вес. Если я не смогу уложиться, то лучше в 84 кг подерусь. А так, мне кажется, бойцы много набирают в межсезонье, расслабляются. Всегда нужно держать себя в ограничениях. Можно там после боя недельки две разъесться, а потом уже брать себя в руки. В организме же идёт гиперкомпенсация, потому что мы гоняем вес, даём большой стресс и разъедаемся.

И ты буквально раздуваешься как шар. Мне кажется, из-за этого многие не контролируют этот момент, потом уже тяжело. И мне кажется, чем меньше вес, тем больше люди гоняют. Кто дерётся в 70 кг, те весят 90 кг, кто в 66 кг — тоже 90 кг. И многие слишком много гоняют. Максимум, я думаю, нужно гонять 10-13 кг. Сейчас я диетой согнал до 87 кг и оставшиеся 10 кг буду водой убирать», — сказал Слипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.