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Боец АСА Слипенко: про меня стали забывать, это бесит

Боец АСА Слипенко: про меня стали забывать, это бесит
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Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко считает, что про него стала забывать широкая публика.

«Да, я уже говорил это. Сегодня приезжала съёмочная команда, я им говорю: «Вы стали про меня забывать». И это меня бесит. Я мотивирован, чтобы всем напомнить, что я здесь есть и я здесь король. Я сейчас в таком расположении духа… Голоден, как будто заново вдох карьеры такой, ощущаю себя очень хорошо в данный момент. Это самое главное, мне кажется. Буду удивлять, буду работать. Не просто говорить, а пытаться доказать всё делом», — сказал Слипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, в своём профессиональном рекорде Слипенко имеет 16 побед и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 12 июля 2023 года на турнире АСА 160, Виталий уступил Устармагомеду Гаджидаудову единогласным решением судей.

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