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Экс-чемпион АСА Слипенко рассказал о желании провести лагерь с Дмитрием Биволом

Экс-чемпион АСА Слипенко рассказал о желании провести лагерь с Дмитрием Биволом
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Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко рассказал, что хотел бы провести тренировочный лагерь с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) соотечественником Дмитрием Биволом.

«В межсезонье думал поговорить со знакомыми и попробовать залететь на какой-то межсезонный лагерь к Дмитрию Биволу. Попробовать себя в боксёрском лагере. Я за ним в интернете наблюдаю, на YouTube. Залетел бы попробовать, подвигаться к боксёрами. Я бы хотел, чтобы это была не основная моя подготовка, а, например, если бой у меня через четыре месяца, то поехать туда на месяц, подвигаться. Это, мне кажется, даст хороший опыт. У его тренера методика интересная», — сказал Слипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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