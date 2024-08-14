Экс-чемпион АСА Слипенко рассказал о желании провести лагерь с Дмитрием Биволом

Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко рассказал, что хотел бы провести тренировочный лагерь с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) соотечественником Дмитрием Биволом.

«В межсезонье думал поговорить со знакомыми и попробовать залететь на какой-то межсезонный лагерь к Дмитрию Биволу. Попробовать себя в боксёрском лагере. Я за ним в интернете наблюдаю, на YouTube. Залетел бы попробовать, подвигаться к боксёрами. Я бы хотел, чтобы это была не основная моя подготовка, а, например, если бой у меня через четыре месяца, то поехать туда на месяц, подвигаться. Это, мне кажется, даст хороший опыт. У его тренера методика интересная», — сказал Слипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.