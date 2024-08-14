Слипенко: по уровню и по боям АСА ничем не уступает UFC

Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко считает, что лига АСА не уступает UFC в уровне бойцов и зрелищности боёв.

«В России нет лиги круче, чем АСА, это точно. Сейчас АСА переживает лучшие годы, пик популярности, потому что и арены собирают, много людей приходит, ажиотаж есть. В UFC хорошо работает медиамашина, картинка другая, раскрутка, другие совсем персонажи. Здесь в АСА больше кавказский менталитет, и всё равно это тяжелее раскрутить, чем в Америке. Но по уровню, по боям АСА ничем не уступает», — сказал Слипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, в своём профессиональном рекорде Слипенко имеет 16 побед и пять поражений. В последнем поединке, который состоялся 12 июля 2023 года на турнире АСА 160, Виталий уступил Устармагомеду Гаджидаудову единогласным решением судей.