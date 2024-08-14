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«Просто отдал бой». Виталий Слипенко высказался о поединке Эдвардс — Мухаммад

«Просто отдал бой». Виталий Слипенко высказался о поединке Эдвардс — Мухаммад
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Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко высказался о титульном поединке в полусреднем весе UFC между англичанином Леоном Эдвардсом и американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом.

«Не ожидал. У Эдвардса какой-то меланхоличный характер. Если что-то не то или он без настроения выходит, то просто может сдать бой. Понятно, что Белал навязал свою игру, давление, борьбу, но Эдвардс просто ходил без ударов, прижимался к сетке. Он вышел без эмоций, может, что-то произошло, может, как-то эмоционально не настроился. Просто бой отдал. И я этого не ожидал. Даже ставки не сыграли. Я так люблю немножко поставить для интереса, для анализа», — сказал Слипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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