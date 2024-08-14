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Экс-чемпион АСА Слипенко: Махачеву было бы тяжело в 77 кг, там другие габариты

Экс-чемпион АСА Слипенко: Махачеву было бы тяжело в 77 кг, там другие габариты
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Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко высказался насчёт потенциального перехода действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Ислама Махачева в полусредний дивизион.

«Мне кажется, вот как раз с Белалом было бы интересно посмотреть, чья борьба сыграет. Но на самом деле было бы тяжело Исламу. Потому что габариты другие, да и Мухаммад тот же может перехватить инициативу в борьбе. По Исламу было видно в бою с Волкановски, что у него не такая борьба, как у Хабиба, не ложится плитой на соперников. У него такая пластичная борьба. Поэтому, я думаю, что было бы тяжеловато переходить в полусредний вес. В лёгком весе, мне кажется, ему нормально», — сказал Слипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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