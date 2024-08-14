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Виталий Слипенко: поставлю на Царукяна в бою с Махачевым

Виталий Слипенко: поставлю на Царукяна в бою с Махачевым
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Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко рассказал, что будет болеть за топового армянского бойца UFC Армана Царукяна в предполагаемом реванше с действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«На Армана, наверное, поставлю, хотя не знаю на самом деле. Всё-таки Ислам, наверное, в большей степени фаворит, но я, может, даже буду болеть за Армана», — сказал Слипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, первый поединок между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном состоялся на турнире UFC в Санкт-Петербурге, который прошёл 20 апреля 2019 года. Тогда победу одержал Ислам Махачев единогласным решением судей по итогу трёх раундов.

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