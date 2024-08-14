Экс-чемпион АСА: за что Павловичу извиняться перед Волковым, не девочки же

Экс-чемпион АСА в полусреднем весе Виталий Слипенко высказался на тему конфликта между топовыми российскими тяжеловесами UFC Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«Должен ли Павлович извиниться перед Волковым? Да нет, за что им извиняться. Не девочки же. Это мужское, тут подрался, там толкнул, ничего страшного в этом нет. Даже если бы ударил, ничего страшного. Как говорится, мужики могут так разобраться», — сказал Слипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, поединок между Волковым и Павловичем проходил 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Александр победил единогласным решением судей. После боя Волков подошёл к Сергею, чтобы сказать слова поддержки, но тот его жёстко оттолкнул. Всего на счету Александра 38 побед при 10 поражениях. В активе Сергея 18 побед при трёх поражениях.