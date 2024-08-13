Уайт однозначно ответил, состоится ли поединок между Джоном Джонсом и Алексом Перейрой

Президент UFC Дана Уайт однозначно ответил, состоится ли поединок между действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом и чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Нет», — сказал Уайт в эфире телеканала ESPN.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.