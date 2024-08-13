Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уайт: те, кто не признают Джонса лучшим бойцом в мире P4P, никогда не должны обсуждать бои

Уайт: те, кто не признают Джонса лучшим бойцом в мире P4P, никогда не должны обсуждать бои
Аудио-версия:
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что любой, кто не признаёт действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса лучшим бойцом ММА мира вне зависимости от весовых категорий, не должен обсуждать бои.

«В интернете все тупые. Те, кто не признаёт Джона Джонса лучшим бойцом в мире согласно рейтингу pound-for-pound, никогда не должны обсуждать бои», — сказал Уайт в эфире телеканала ESPN.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
«Деньги решают всё». Супербой Нганну и Джонса организуют в Саудовской Аравии?
«Деньги решают всё». Супербой Нганну и Джонса организуют в Саудовской Аравии?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android