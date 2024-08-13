Уайт: те, кто не признают Джонса лучшим бойцом в мире P4P, никогда не должны обсуждать бои

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что любой, кто не признаёт действующего обладателя титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса лучшим бойцом ММА мира вне зависимости от весовых категорий, не должен обсуждать бои.

«В интернете все тупые. Те, кто не признаёт Джона Джонса лучшим бойцом в мире согласно рейтингу pound-for-pound, никогда не должны обсуждать бои», — сказал Уайт в эфире телеканала ESPN.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.