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«Это противостояние быка и матадора». Аспиналл — о поединке дю Плесси с Адесаньей

«Это противостояние быка и матадора». Аспиналл — о поединке дю Плесси с Адесаньей
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл проанализировал титульный бой между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Итак, Иззи любит перемещаться в пространстве и умеет финтить, а Дрикус — ненавидит это. Он просто прёт на тебя и лишает пространства, чтобы прикончить. Это реально интересный бой с точки зрения стиля, он напоминает мне чем-то противостояние быка и матадора.

Говоря о Дрикусе, я хотел бы отметить, что с ним тяжело драться, поскольку всё время он давит на противника и не даёт пространства для манёвра. К тому же он может вас перевести. Да, в его тейкдаунах нет техники, и в основном это выглядит, словно он говорит: «Я хочу, чтобы ты лежал». Однако ему всё равно удаётся их исполнять.

Иззи будет путать его, заставлять ошибаться. Он будет отдавать предпочтение работе на дистанции, поскольку его антропометрия идеальна для этого», — приводит слова Аспиналла портал DAZN.

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