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Белал Мухаммад рассказал, при каком условии он завершил бы карьеру бойца ММА

Белал Мухаммад рассказал, при каком условии он завершил бы карьеру бойца ММА
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Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад рассказал, при каком условии он завершил бы карьеру бойца ММА.

«В какой-то момент [перед боем с Леоном Эдвардсом] у меня в голове возникла мысль: «Если я проиграю, то есть шанс, что, вероятно, повешу перчатки на гвоздь, поскольку у меня не будет другого шанса [драться за титул]». Было так трудно добиться этого шанса. Я умолял [фанатов] снять для меня видео, раскрутить меня, чтобы матчмейкеры организовали мне титульный бой. Мне противно просить людей о чём-либо. Однако ради боя за титул я был готов сделать всё», — приводит слова Белала портал BJ Penn.

Напомним, поединок между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом стал главным на турнире UFC 304, который состоялся 28 июля в Манчестере (Великобритания). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Мухаммада единогласным решением судей. Теперь в активе Белала 24 победы, три поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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