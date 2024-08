Чемпион UFC Мухаммад — о Хабибе: он может вернуться прямо сейчас и победить в любом весе

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад считает, что член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов при желании мог бы прямо сейчас вернуться в лигу и стать чемпионом UFC в любом весе.

«В их команде нет ни одного слабого парня. Если вы увидите, что кто-то из них избивает меня, то они, возможно, просто играют со мной. К примеру, когда Хабиб швырял меня из стороны в сторону, у меня были мысли типа: «Я сражаюсь за титул, а этот парень разматывает».

Помню, мы тренировались с Хабибом в Нью-Джерси, объявили мой бой с Леоном, и тогда в голове была мысль: «Чувак, я отстой». Может ли Хабиб стать сейчас чемпионом? Да, он может вернуться прямо сейчас и стать чемпионом UFC в любом весе, в котором захочет, поскольку его никто и ничто не остановит», — сказал Белал в интервью на YouTube-канале The Fighter and the Kid.