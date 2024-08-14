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Конор Макгрегор ответил Дане Уайту после заявления главы UFC о бое ирландца

Конор Макгрегор ответил Дане Уайту после заявления главы UFC о бое ирландца
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36-летний ирландский боец UFC, бывший чемпион в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор обратился к президенту UFC Дане Уайту после его заявления о будущем бое ирландца. Напомним, Уайт сказал, что бой Макгрегора пройдёт в следующем году.

«Ах, Дана, декабрь — это подходящая дата! Завершу календарный год победным турниром! Давай, что это такое?
В следующем месяце я начну готовиться. Декабрь! Передайте Дане и UFC, что мы все хотим декабрь! Мы заслуживаем увидеться в декабре!» — написал Макгрегор на странице социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, в конце июня этого года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Противостояние должно было состояться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В активе Макгрегора на данный момент 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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