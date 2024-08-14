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Макгрегор хочет провести бой в декабре, ПАОК с Чаловым вылетел из ЛЧ. Главное к утру

Ирландский боец Конор Макгрегор хочет провести бой в декабре 2024 года, ПАОК проиграл «Мальмё» в квалификации Лиги чемпионов со счётом 3:4 (д. вр.), экс российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй этап турнира WTA-1000 в Цинциннати, обыграв Бьянку Андрееску со счётом 6:4, 7:5. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».