Макгрегор хочет провести бой в декабре, ПАОК с Чаловым вылетел из ЛЧ. Главное к утру
Ирландский боец Конор Макгрегор хочет провести бой в декабре 2024 года, ПАОК проиграл «Мальмё» в квалификации Лиги чемпионов со счётом 3:4 (д. вр.), экс российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй этап турнира WTA-1000 в Цинциннати, обыграв Бьянку Андрееску со счётом 6:4, 7:5. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Конор Макгрегор ответил Дане Уайту после заявления главы UFC о бое ирландца.
- ПАОК с Оздоевым и Чаловым упустил победу над «Мальмё» и завершил выступление в ЛЧ.
- Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Цинциннати, уверенно обыграв Андрееску.
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- Андреева и Павлюченкова покинули турнир в Цинциннати в парном разряде после первого круга.
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