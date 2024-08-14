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14 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты турнира в Цинциннати

Макгрегор хочет провести бой в декабре, ПАОК с Чаловым вылетел из ЛЧ. Главное к утру
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Ирландский боец Конор Макгрегор хочет провести бой в декабре 2024 года, ПАОК проиграл «Мальмё» в квалификации Лиги чемпионов со счётом 3:4 (д. вр.), экс российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй этап турнира WTA-1000 в Цинциннати, обыграв Бьянку Андрееску со счётом 6:4, 7:5. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Конор Макгрегор ответил Дане Уайту после заявления главы UFC о бое ирландца.
  2. ПАОК с Оздоевым и Чаловым упустил победу над «Мальмё» и завершил выступление в ЛЧ.
  3. Элина Аванесян вышла во второй круг турнира в Цинциннати, уверенно обыграв Андрееску.
  4. Перишич принял предложение Флика продолжить карьеру в «Барселоне» — Mundo Deportivo.
  5. Чемпион UFC Мухаммад — о Хабибе: он может вернуться прямо сейчас и победить в любом весе.
  6. «МЮ» потратил € 272,4 млн на покупку игроков, которых тен Хаг тренировал в «Аяксе» — ESPN.
  7. Юлия Путинцева уверенно вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати.
  8. «Интер Майами» без Месси уступил «Коламбус Крю» и вылетел из Кубка лиг.
  9. Чемпион мира Хулиан Альварес дал первый комментарий после перехода в «Атлетико».
  10. Андреева и Павлюченкова покинули турнир в Цинциннати в парном разряде после первого круга.
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