«На свежем воздухе». Хабиб показал фото с тренировки

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Вместе с Хабибом на снимке присутствуют боец ММА Амру Магомедов и чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов.

«На свежем воздухе», — подписал фото Хабиб, добавив смайл в виде бегущего человека.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

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