Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илон Маск и Джоан Роулинг упомянуты в иске провалившей гендерный тест боксёрши Хелиф

Илон Маск и Джоан Роулинг упомянуты в иске провалившей гендерный тест боксёрши Хелиф
Аудио-версия:
Комментарии

Писательница Джоан Роулинг и миллиардер Илон Маск фигурируют в иске, который был подан алжирской боксёршей Иман Хелиф в связи с предполагаемым буллингом в интернете. Об этом информирует Variety.

«Джоан Роулинг и Илон Маск фигурируют в иске среди прочих. Дональд Трамп также писал сообщение, поэтому, независимо от того, упомянут его в нашем иске или нет, он неизбежно будет фигурировать в рамках обвинения», — сказал адвокат Хелиф Набиль Буди.

Сообщается, что дело будет рассматриваться во Франции.

Напомним, Иман принимала участие в боксёрском турнире на Играх в Париже. В финале она победила китаянку Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Отметим, что спортсменка была дисквалифицирована IBA на чемпионате мира 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов, но допущена к Олимпиаде-2024. Ранее Маск и Роулинг критически высказывались о МОК из-за скандала в боксе на Играх в Париже.

Материалы по теме
Касорла: Иман Хелиф была опустошена, внезапно обнаружив, что она, возможно, не девушка

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android