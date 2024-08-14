«Роняю даже супертяжей». Берланга высказался о предстоящем бое с Альваресом

Американский боксёр пуэрто-риканского происхождения Эдгар Берланга высказался о предстоящем поединке с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Противостояние состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

«На спаррингах я роняю даже супертяжей. Моя база — инстинкт убийцы. Может, кто-то не в курсе, но у меня в команде много бывших уголовников. Они отсидели серьёзные сроки. Я настоящий киллер – в ринге. Я обладаю реальной силой, но Канело это упускает из виду. Он мягкий, слишком мягкий», — сказал Берланга в видео на канале Fight Hub TV в YouTube.

На счету Берланги 22 победы в 22 боях. Альварес за время карьеры принял участие в 65 поединках, в которых добыл 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.

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