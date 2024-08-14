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«Ты сам сделал это». Дана Уайт выступил с заявлением об увольнении Мокаева из UFC

«Ты сам сделал это». Дана Уайт выступил с заявлением об увольнении Мокаева из UFC
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Президент UFC Дана Уайт высказался об увольнении из промоушена непобеждённого бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева.

«Я не был причастен ни к чему из того, что с ним происходило. Этим занимались матчмейкеры и Хантер, и они были недовольны им. Они были недовольны тем, как он себя вёл. Они были недовольны многими вещами, которые он делал и говорил. Думаю, теперь он может посмотреть на это со стороны и пожалеть об этом. Но всё уже произошло. Ты сделал это, и ты сам поставил себя в такое положение», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В общей сложности Мокаев за время карьеры принял участие в 13 поединках, в которых одержал 13 побед (две победы были добыты нокаутом).

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