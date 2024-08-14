Парижская прокуратура начала расследования после жалобы провалившей гендерный тест Хелиф

Парижская прокуратура инициировала расследование после жалобы, которую направила алжирская боксёрша Иман Хелиф из-за предполагаемого буллинга в интернете. Об этом информирует AFP.

Ранее адвокат спортсменки Набиль Буди сообщил, что ею был подан иск из-за травли в интернете. Помимо прочего, в иске фигурируют писательница Джоан Роулинг и миллиардер Илон Маск. Также в рамках обвинения будет фигурировать бывший президент США Дональд Трамп.

Напомним, Хелиф принимала участие в боксёрском турнире на Олимпиаде в Париже. В финале она победила китаянку Ян Лю. Эта победа стала первой в истории Алжира за всю историю выступлений в женском боксе на Олимпийских играх. Примечательно, что на Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как итальянка Анджела Карини на стадии 1/8 финала отказалась продолжать бой с Хелиф. Поединок завершился через 46 секунд после его начала. Карини покинула ринг в слезах. Отметим, что спортсменка была дисквалифицирована IBA на чемпионате мира 2023 года перед боем за золотую медаль из-за проваленных гендерных тестов.

Самый скандальный боксёр Олимпиады. Каким был путь Иман Хелиф: