Чендлер: бой с Махачевым или с Макгрегором? Почему бы не с обоими?

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Майкл Чендлер поделился мнением о потенциальном поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который мог бы состояться, если бы ирландец Конор Макгрегор не стал бы его следующим соперником.

«Я и Чарльз за звание претендента номер один. Я одолею его. Отправлю в нокаут в первом раунде, а затем внезапно окажусь претендентом номер один. В таком случае мне пришлось бы выбирать, драться с Исламом или с Конором следующим? А почему бы не с обоими?» — приводит слова Чендлера talkSPORT со ссылкой на Lucky Block.

В общей сложности в смешанных единоборствах Чендлер принял участие в 31 поединке, в которых одержал 23 победы и потерпел восемь поражений.

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