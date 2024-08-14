Кормье восхищён противостоянием дю Плесси и Адесаньи

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье высказал свой восторг от противостояния 30-летнего южноафриканского бойца и действующего чемпиона в среднем весе Дрикуса дю Плесси и 35-летнего новозеландца Исраэля Адесаньи, которые встретятся в поединке на турнире UFC 305 18 августа.

«Если бы мне сообщили об их поединке два года назад до того, как всё это… все эти вещи, от которых становится так жарко, от которых становится так неудобно, я могу серьёзно сказать тебе, что меня тогда бы не очень интересовала драка этих двух парней.

Но теперь меня так интересует битва этих двоих, потому что в этом что-то есть. Я люблю, когда великие бойцы сражаются друг с другом, но, когда есть что-то особенное, это то, что привлекает меня как фаната. … В эти выходные выступают два лучших средневеса в мире, но у них также есть прекрасная история, и это доставляет удовольствие».