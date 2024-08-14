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Канело высказался о боксёрском турнире, который будет идти параллельно с шоу UFC

Канело высказался о боксёрском турнире, который будет идти параллельно с шоу UFC
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34-летний мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, средней, второй средней и полутяжёлой весовых категориях, Сауль Альварес высказался о предстоящей защите титулов WBA, WBC и WBO в суперсреднем весе против 27-летнего американца Эдгара Берланги. Канело прокомментировал тот факт, что боксёрский турнир с мексиканцем в главном бою вечера пройдёт параллельно с шоу UFC 306 в ночь на 15 сентября 2024 года.

«Это просто разные турниры. Да, возможно, другие боксёрские матчи пострадают против UFC. Может быть. Но Канело просто другой. Меня не волнует, есть ли там параллельно UFC. Когда Канело дерётся, всё по-другому», — приводит слова Альвареса издание MMAJunkie.

14 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 306 Шон О'Мэлли (17-1 ММА, 10-1 UFC) защищает свой титул в легчайшем весе против Мераба Двалишвили (17-4 ММА, 10-2 UFC). И боксёрский турнир, и шоу UFC проводятся в честь Дня независимости Мексики

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