Промоутер Хирн прокомментировал судьбу боя Альвареса и Кроуфорда

45-летний британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал судьбу поединка 34-летнего мексиканца Сауля Альвареса и 36-летнего непобеждённого американского боксёра Теренса Кроуфорда из-за конфликта Канело с председателем Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом.

«Я уверен, что Канело хотел заключить сделку на мегабой с Кроуфордом на своих условиях. Как минимум он хотел подождать до окончания боя с Берлангой, который, к разочарованию Его Превосходительства [Турки Аль аш-Шейха], отменяет февральский бой с Кроуфордом, потому что он хочет, чтобы этот бой состоялся как можно быстрее.

Теперь Кроуфорд должен найти себе соперника, чтобы потом встретиться с Канело. Возможно, он выберет Себастьяна Фундору, Дэвида Бенавиндеса или Артура Бетербиева.

Я знаю, что Турки уважает Альвареса. Все уважают его как бойца, и он хороший человек. То, как действует Аль аш-Шейх и как он ведёт бизнес, просто невероятно для бокса. Итак, эти двое в какой-то момент будут работать вместе, но только в боях, которые Его Превосходительство считает мегабоями», — приводит слова Хирна издание BoxingNews24.