Соннен предупредил дю Плесси в преддверии боя с Адесаньей

47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен предупредил южноафриканского профессионального спортсмена Дрикуса дю Плесси в преддверии его поединка с новозеландцем Исраэелем Адесаньей.

«Очень важно, чтобы наши зрители понимали, за что сражаются эти парни. Исраэль Адесанья проделал свою лучшую работу, когда дело касалось личных противостояний. На самом деле худшее выступление, которое он продемонстрировал, было против Шона Стрикленда, и единственное, чего им не хватало, — это личная вражда. Когда случился тот бой, у него не было проблем с Шоном.

На самом деле он не смотрел на Шона как на врага … Когда тот бой закончился, Дана [Уайт] захотел провести матч-реванш; на самом деле он предложил Адесанье немедленный матч-реванш. Он сказал нет. У него просто никогда не было вспыльчивости и проблем с Шоном», — приводит слова Соннена издание MMA News.

Поединок Дрикуса дю Плесси и Исраэля Адесаньи состоится на шоу UFC 305 за титул чемпиона в среднем весе.