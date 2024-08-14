Ли Цзинлян прокомментировал своё возвращение в UFC после двухлетней паузы

36-летний китайский боец смешанного стиля, представляющий полусреднею весовую категорию, Ли Цзинлян прокомментировал своё возвращение на турнире UFC 305. На шоу Цзинлян сразится с Карлосом Пратесом.

«Травмы меня очень беспокоили. Но после того, как я оправился от последней травмы, я полностью отдавался всем тренировкам; каждую минуту я был полностью предан делу. Людям я нравлюсь, потому что мой девиз «Никогда не сдаваться». Я должен ещё раз поблагодарить UFC, потому что здесь я многому научился. … Даже сейчас у меня всё ещё есть мечта стать чемпионом, поэтому мне нужно управлять своей судьбой. Для меня мои кулаки решат мою судьбу.

После двухлетнего перерыва я сильно изменился. Мой стиль тренировок, моё повседневное поведение, моя психология. Всё изменилось, в том числе и моё мышление. Поэтому я хочу сказать всем остальным спортсменам, что нам всем иногда нужно что-то менять. Мы не можем надолго застрять в одной и той же точке. Что касается меня, после этого долгого отдыха я знаю, чего хочу. Я изменился. Ребята, вы увидите другую Пиявку (прозвище Цзинляна)», — приводит слова китайского спортсмена издание MMA News.

Свой последний поединок Ли Цзинлян провёл на шоу UFC 279 против Дэниэля Родригеса, проиграв судейским решением.