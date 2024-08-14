Фанаты ММА отреагировали на присоединение Джонни Уокера к залу Хабиба Нурмагомедова

32-летний бразильский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжёлом весе UFC, Джонни Уокер подвергся разнообразной реакции поклонников после того, как покинул тренировочный зал ирландской звезды Конора Макгрегора и присоединился к лагерю Хабиба Нурмагомедова.

«Стеклянному подбородку это точно не поможет, но не точно», — написал один из подписчиков в социальных сетях Уокера.

«Джонни Уокер становится Десертным Орлом, а не Пустынным», — написал другой.

«Если он оставит Джона Кавану (тренер Макгрегора) ради Хабиба и AKA (зал Нурмагомедова), возможно, он сможет перевернуть свою карьеру», — заявил другой поклонник.

Уокер пришёл в спортзал Конора в 2020 году после того, как столкнулся с некоторыми трудностями после быстрого подъёма в рейтинге полутяжёлого веса, бразилец провел большую часть своего пребывания в UFC именно в этой команде.