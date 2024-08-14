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Тилл назвал Адесанью кандидатом в топ-10 величайших бойцов в случае победы над дю Плесси

Тилл назвал Адесанью кандидатом в топ-10 величайших бойцов в случае победы над дю Плесси
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31-летний английский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий Даррен Тилл заявил, что в случае победы Исраэля Адесаньи над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси новозеландец войдёт в список величайших (GOAT) бойцов ММА.

«Да, я думаю, что если Адесанья победит дю Плесси, он будет в этом разговоре [о 10 лучших GOAT в ММА], потому что он победил всех. Но это проблема, опять же, мы говорили о фанатах ММА, они так быстро говорят: «О, ты дерьмо!» Это просто очень раздражает, как будто Адесанья — идиот! Он феномен, и я один из тех парней, которые говорят много дерьма, но, когда дело доходит до реальности, нужно отдавать должное некоторым из них на 100%», — приводит слова Тилла издание MMA News.

Поединок Дрикуса дю Плесси и Исраэля Адесаньи состоится на шоу UFC 305 за титул чемпиона в среднем весе.

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