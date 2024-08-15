Кьеза — о версии Фергюсона 2016 года: он был способен победить Хабиба Нурмагомедова

36-летний американский боец смешанного стиля, представитель полусредней весовой категории Майкл Кьеза заявил, что 40-летний звёздный спортсмен UFC Тони Фергюсон версии 2016 года был способен победить Хабиба Нурмагомедова.

«Я признаю, что мне хотелось вернуться и посмотреть некоторые из поединков Тони [Фергюсона], я бы не сказал, что это дало мне ложное чувство безопасности при виде него, но я определённо подумал, что это не тот фильм, который стоит смотреть, поэтому при подготовке к поединку с ним я смотрел сражения Тони в 2016 году.

Я смотрел, как Рафаэль дос Аньос много дерётся, а та самая версия Тони Фергюсона, которую мы видели в октагоне против Рафаэля, была просто чудовищно страшной, я чувствую, что он мог победить кого угодно в мире. Рискну и скажу, что думаю, что он был способен победить Хабиба Нурмагомедова, если бы именно Тони из 2016-го вышел против него. Думаю, это был его пик. Пиком был именно бой с Рафаэлем, и, хотя после этого он всё равно выигрывал бои, я всё же думаю, что он начал идти на спад», — приводит слова Кьезы издание MMA News.

3 августа 2024 года на турнире UFC Fight Night: Сэндхаген vs. Нурмагомедов Тони встретился с Майклом Кьезой. Тони проиграл бой удушающим приёмом в первом раунде, тем самым став обладателем самой длинной серии поражений в истории UFC. Во время интервью Тони положил одну перчатку в центр октагона, заявив, что не может определиться с завершением карьеры, а вторую перчатку взял с собой на память, но вскоре выкинул её фанатам на арену.