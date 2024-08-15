Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу «Реала» в Суперкубке УЕФА

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поздравил мадридский «Реал» с победой в Суперкубке УЕФА. «Сливочные» обыграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0 и стали обладателями трофея.

В своей истории в социальной сети Хабиб отметил мадридский клуб и подписал фото, на котором изображён капитан команды Лука Модрич смайлами в виде кулаков.

Отметим, после этой победы полузащитник мадридского «Реала» Модрич стал самым титулованным игроком в истории «сливочных». Карло Анчелотти установил новый рекорд, выиграв наибольшее число Суперкубков УЕФА (5) среди тренеров в истории. Для мадридского «Реала» этот трофей стал четвёртым в 2024 году.

Махачев может стать круче Хабиба. Не помешает даже поражение: