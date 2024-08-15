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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу «Реала» в Суперкубке УЕФА

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу «Реала» в Суперкубке УЕФА
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поздравил мадридский «Реал» с победой в Суперкубке УЕФА. «Сливочные» обыграли итальянскую «Аталанту» со счётом 2:0 и стали обладателями трофея.

Суперкубок УЕФА — 2024 . Финал
14 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Вальверде – 59'     2:0 Мбаппе – 68'    

В своей истории в социальной сети Хабиб отметил мадридский клуб и подписал фото, на котором изображён капитан команды Лука Модрич смайлами в виде кулаков.

Отметим, после этой победы полузащитник мадридского «Реала» Модрич стал самым титулованным игроком в истории «сливочных». Карло Анчелотти установил новый рекорд, выиграв наибольшее число Суперкубков УЕФА (5) среди тренеров в истории. Для мадридского «Реала» этот трофей стал четвёртым в 2024 году.

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