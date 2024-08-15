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Адесанья: наследие Нганну в UFC нельзя просто вычеркнуть. Улицы будут всегда помнить это

Адесанья: наследие Нганну в UFC нельзя просто вычеркнуть. Улицы будут всегда помнить это
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Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья высказался о попытках руководства UFC вычеркнуть из истории лиги выступления экс-обладателя титула UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну.

«Вы не можете вычеркнуть след Фрэнсиса в UFC. Он часть истории. Его путь в UFC уже высечен в камне. Поэтому нельзя просто закрасить его наследие или не говорить о нём. Да, сейчас он выступает в PFL, но это ничего не меняет. Нельзя закрывать на него глаза. Уверен, что в конечном итоге эту ошибку исправят. Он — неотъемлемая часть истории UFC. Знаю, что есть некая конкуренция между промоушенами. Но в конце концов его наследие и карьеру нельзя просто вычеркнуть. Улицы и интернет всегда будут помнить это», — приводит слова Адесаньи портал MMA Fighting.

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