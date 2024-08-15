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Дана Уайт анонсировал главный и соглавный бои следующего турнира UFC в Канаде

Дана Уайт анонсировал главный и соглавный бои следующего турнира UFC в Канаде
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Президент UFC Дана Уайт анонсировал главный и соглавный бои турнира UFC Fight Night, который пройдёт 2 ноября в Эдмонтоне, Канада.

В главном событии вечера состоится поединок между бывшей чемпионкой UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас и Эрин Блэнчфилд. В соглавном бою турнира пройдёт противостояние между экс-претендентом на временный титул UFC в тяжёлом весе американцем Дерриком Льюисом и представителем Молдавии Александром Романовым.

Напомним, Роуз Намаюнас имеет в своём активе 14 побед и шесть поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ESPN 59, Роуз победила единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) Трейси Кортес.

Эрин Блэнчфилд, в свою очередь, имеет 10 побед и два поражения. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ESPN 54, Эрин уступила единогласным решением судей француженке Манон Фиоро.

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