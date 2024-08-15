Матеуш Гамрот назвал бойца, с которым хотел бы оспорить временный титул чемпиона UFC

Топовый польский боец UFC Матеуш Гамрот заявил, что хотел бы подраться за временный титул чемпиона UFC в лёгком весе с армянином Арманом Царукяном, если действующий обладатель титула UFC россиянин Ислам Махачев будет вынужден взять длительный перерыв в связи с восстановлением здоровья.

«Всё зависит от того, как пройдёт мой бой с Дэном Хукером в эти выходные. Однако если я финиширую его, то хотел бы драться за временный титул. Посмотрим, что случится с Исламом Махачевым, сможет ли он драться в этом году. Лично мне хотелось бы подраться с Арманом. Я уже побеждал его, мне нравится его стиль. Как мне кажется, реванш с ним будет более лёгким для меня.

Сейчас моя цель — Хукер. Если я покажу впечатляющее выступление в поединке с ним, то хотел бы видеть своим следующим соперником Армана. Мне нравится это парень. Он занимает первую строчку в рейтинге и является действительно сильным противником», — сказал Матеуш на пресс-конференции перед турниром UFC 305.