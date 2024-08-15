Усман Нурмагомедов: Хабиб — это дар божий

Чемпион Bellator в лёгком дивизионе россиянин Усман Нурмагомедов высказался в адрес члена Зала славы UFC соотечественника и родственника Хабиба Нурмагомедова.

«Для нашей команды Хабиб — это дар божий. Он невероятный человек, и трудно найти другого такого. Хабиб сильно поддерживает нас и помогает нам во многих аспектах. Он знает об ММА всё, больше, чем кто-либо другой. Когда Хабиб присутствует в лагере, то всё ощущается по-другому. Мы многому учимся и растём как команда. Я благодарен Хабибу и всему, что он для нас делает», — приводит слова Усмана портал Sherdog.

Усман Нурмагомедов в последнем поединке на турнире Bellator 300 победил американца Брента Примуса, однако бой не был признан состоявшимся из-за положительной допинг-пробы россиянина.