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Роберт Уиттакер рассказал, когда планирует завершать карьеру в ММА

Роберт Уиттакер рассказал, когда планирует завершать карьеру в ММА
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Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер рассказал, когда планирует завершать карьеру профессионального бойца ММА.

«Я подумываю о том, чтобы закончить карьеру примерно в 36 лет, то есть через два с половиной года. 36 лет — хороший возраст для того, чтобы попробовать себя в чём-то другом. Сейчас мне удаётся заниматься обычными вещами, например, экономить больше, чем тратить, покупать землю и инвестировать в недвижимость, когда могу себе это позволить. Я пытаюсь осуществить свои мечты. Но не слишком зацикливаюсь на чём-то конкретном, поскольку всё, что ты делаешь, не связанное с боями, занимает часть твоего ментального пространства, которого у тебя не так уж много», — приводит слова Уиттакера портал BJ Penn.

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