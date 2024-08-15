Майкл Чендлер: если Холлоуэй проиграет Топурии, то мы могли бы подраться с ним за пояс BMF

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался насчёт поединка между Илией Топурией и Максом Холлоуэем. Кроме того, Майкл предложил Максу провести бой за титул BMF в том случае, если он проиграет испано-грузинскому бойцу.

«Уверен, что Макс победит Топурию, поскольку против Холлоуэя нельзя ставить, если он только не будет драться со мной. Мне кажется, что Макс превзойдёт его в скорости и мощи ударов, удерживая на расстоянии и нанося больше ударов. Вот как я себе это представляю. Однако Топурия — впечатляющий соперник. Если Макс всё-таки проиграет, то мы могли бы подраться с ним за пояс BMF. Кто бы был против того, чтобы увидеть настоящее насилие? Я против Макса за пояс BMF», — приводит слова Чендлера портал MMA Mania.