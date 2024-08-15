Источник: названа дата поединка между Бахрамом Муртазалиевым и Тимом Цзю

Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю проведёт поединок против действующего обладателя титула IBF представителя России Бахрама Муртазалиева 19 октября в Орландо, штат Флорида (США). Об этом сообщает BoxingScene.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулкая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

В своём последнем поединке, который состоялся в марте текущего года, Тим Цзю проиграл раздельным судейским решением американцу Себастьяну Фундоре, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.