Хабиб Нурмагомедов встретился с обладателем премии «Оскар» актёром Уиллом Смитом

Член Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с обладателем премии американской киноакадемии «Оскар» известным актёром Уиллом Смитом.

Фото: Страница Хабиба Нурмагомедова в социальных сетях

Напомним, Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в лёгком весе в апреле 2018 года. В последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби, Хабиб разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Орла удушающим приёмом во втором раунде. В октагон-интервью Хабиб объявил о завершении своей профессиональной карьеры и уходе из ММА.

Уиллу Смиту 55 лет. Американец начал актёрскую карьеру в 1986 году. Он снялся в таких культовых фильмах, как «Люди в чёрном», «В погоне за счастьем», «Плохие парни» и прочих.