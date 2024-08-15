Волкановски намекнул, что будет готов страховать титульный бой между Топурией и Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец Александр Волкановски намекнул, что готов страховать титульный бой между испано-грузинским бойцом Илией Топурией и американцем Максом Холлоуэем.

«Если в будущем мне предложат выйти против кого-то на коротком уведомлении, то я буду готов. Знаю, что многие люди могут подумать, будто бы я сошёл с ума, но прошлый раз был всего лишь исключением. Тренируясь тогда в спортзале, у меня было чувство, что что-то не так. Но теперь всё по-другому. Так что если подобная возможность представиться в будущем и у меня не будет никаких проблем, то я буду готов выйти», — приводит слова Волкановски портал Yardbarker.

Напомним, в последнем поединке, который проходил в ночь с 17 на 18 февраля мск на турнире UFC 298, Волкановски встречался с Илией Топурией. Бой закончился во втором раунде нокаутом в исполнении спортсмена из Испании.