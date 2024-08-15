Источник: Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед ФНС, выплатив более 300 млн рублей

Член Зала славы UFC, бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), выплатив 302 млн рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Напомним, 1 июля 2024 года стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей, а также закрыла несколько его фирм, причина — недостоверные сведения в официальных бумагах.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в лёгком весе в апреле 2018 года. В последнем поединке, который состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби, Хабиб разделил октагон с американцем Джастином Гэтжи. Бой завершился победой Орла удушающим приёмом во втором раунде. В октагон-интервью Хабиб объявил о завершении своей профессиональной карьеры и уходе из ММА.