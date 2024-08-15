Рэпер Lil Pump поймал на удушающий приём Колби Ковингтона

Американский музыкальный исполнитель Газзи Гарсия, выступающий под псевдонимом Lil Pump, поймал на удушающий приём бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) соотечественника Колби Ковингтона.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в декабре 2023 года на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США), Колби Ковингтон встретился в октагоне на тот момент с обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе англичанином Леоном Эдвардсом. Бой завершился победой Рокки единогласным решением судей. Для Колби это поражение стало третьим, которое он потерпел в титульных боях.

В своём рекорде Ковингтон имеет 17 побед и четыре поражения. На профессиональном уровне Колби выступает с 2012 года.