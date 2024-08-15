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Правительство Тайваня признает бронзу, которую Линь Юйтин завоевала на ЧМ-2023

Правительство Тайваня признает бронзу, которую Линь Юйтин завоевала на ЧМ-2023
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Премьер-министр Тайваня Чо Юнг-Тай объявил, что правительство страны приняло решение признать бронзовую медаль боксёрши Линь Юйтин, которую та завоевала на чемпионате мира в 2023 году, несмотря на то что впоследствии IBA (Международная боксёрская ассоциация) дисквалифицировала её из-за проваленного гендерного теста. Об этом сообщает издание Focus Taiwan.

Помимо признания бронзовой медали, премьер-министр сообщил, что спортсменке будет вручена медаль Национальной славы. Также Линь получит денежное вознаграждение в размере $ 900 тыс. тайваньских долларов (или $ 27 706) и будет назначена послом общественного благосостояния по борьбе с травлей.

Напомним, на летних Олимпийских играх в Париже Линь Юйтин завоевала золотую медаль в категории до 57 кг.

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