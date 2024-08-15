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«Иногда работа Даны — лгать нам». Чендлер отрицает перенос боя с Конором на следующий год

«Иногда работа Даны — лгать нам». Чендлер отрицает перенос боя с Конором на следующий год
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о недавнем заявлении президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт сообщил, что поединок между Чендлером и ирландским бойцом Конором Макгрегором не состоится в этом году.

«Как бы сильно мы ни любили Дану, он говорил на пресс-конференции некоторые вещи, которые были просто абсолютной ложью. Его работа — иногда говорить нам правду, но иногда — лгать. Например, утверждение, что бой не состоится в этом году, на самом деле может означать, что он состоится в этом году. Читайте между строк. Насколько я понимаю, наш бой по-прежнему планируется на конец года. И Конор готов, и я готов», — приводит слова Чендлера портал TMZ.

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