«Иногда работа Даны — лгать нам». Чендлер отрицает перенос боя с Конором на следующий год

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер высказался о недавнем заявлении президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт сообщил, что поединок между Чендлером и ирландским бойцом Конором Макгрегором не состоится в этом году.

«Как бы сильно мы ни любили Дану, он говорил на пресс-конференции некоторые вещи, которые были просто абсолютной ложью. Его работа — иногда говорить нам правду, но иногда — лгать. Например, утверждение, что бой не состоится в этом году, на самом деле может означать, что он состоится в этом году. Читайте между строк. Насколько я понимаю, наш бой по-прежнему планируется на конец года. И Конор готов, и я готов», — приводит слова Чендлера портал TMZ.