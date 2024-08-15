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IBA подписала соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики

IBA подписала соглашение о сотрудничестве с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики
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Председатель Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов и глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом информирует пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Целью кооперации организаций является популяризация и пропаганда лёгкой атлетики и бокса в Российской Федерации, а также разработка и реализация программ развития этих видов и привлечения к регулярным занятиям спорта широких слоёв населения. Кроме того, отмечается, что сотрудничество будет предполагать оказание поддержки в организации и проведении соревнований, таких как бокс-забеги.

При этом была достигнута договорённость о дополнительных премиях для победителей и призёров ПСБ чемпионата России, который с 15 по 18 августа проходит в Екатеринбурге, в случае если они покажут равные или превосходящие результаты победителей и призёров на Олимпиаде 2024 года в Париже. При этом обязательным условием является выполнение квалификационных нормативов для участия в Играх.

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