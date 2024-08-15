Йоэль Ромеро отреагировал на слухи о переходе в российский промоушен

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) кубинский ветеран Йоэль Ромеро разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где отреагировал на недавнюю новость о своём возможном переходе в промоушен ACA.

«Неправда», — написал Ромеро.

В общей сложности в смешанных единоборствах к данному моменту Ромеро принял участие в 23 поединках, в которых одержал 16 побед и потерпел семь поражений. После ухода из промоушена Даны Уайта в 2020 году Йоэль присоединился к Bellator. В последнем поединке, который состоялся в конце февраля этого года, Ромеро встречался с бойцом из Бразилии Тиаго Сантосом и победил его единогласным судейским решением.

Самый короткий бой в смешанных единоборствах: