Дана Уайт ответил на вопрос о возможном бое Алекса Перейры и Джейка Пола

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос по поводу потенциального поединка между чемпионм промоушена в полутяжёлом дивизионе Алексом Перейрой из Бразилии и американским блогером Джейком Полом, который проводит бои в боксе.

«Интересно, позволит ли вообще атлетическая комиссия этому бою состояться? Речь вообще о боксе или о UFC? Перейра отправил бы его на другую планету. Он привлекает внимание. Сейчас он суперзвезда, поэтому Джейк и вызывает его. Алекс продаёт в 400 раз больше платных трансляций, чем Пол. Недавний бой Джейка Пола не принёс никаких просмотров», — сказал Уайт на канале FULL SEND PODCAST в YouTube.

Ранее Уайт анонсировал главный и соглавный бои турнира UFC Fight Night, который пройдёт 2 ноября в Эдмонтоне, Канада.

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